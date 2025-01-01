Lenßen & Partner
Folge 23: Der Mörder meiner Mutter
22 Min.Ab 12
Eine junge Mandantin ist geschockt. Sie hat erfahren, dass ihr Vater erpresst wird. Dahinter steckt anscheinend ein lang zurückliegendes Familiendrama im Badeurlaub. Damals ist die Mutter der 17-Jährigen tödlich verunglückt. Die Jugendliche hat den schrecklichen Verdacht, dass ihr Vater am Tod der Mutter beteiligt war und nun erpressbar ist ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1