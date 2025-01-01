Lenßen & Partner
Folge 25: Rabenmutter auf der Flucht
21 Min.Ab 12
Vor der Kanzlei wird ein Baby ausgesetzt. Die Ermittlungen von Lenßen & Partner ergeben, dass die Mutter aus dem Rotlichtmilieu stammt. Doch von der Frau fehlt jede Spur. Die Detektive finden schließlich Hinweise darauf, dass sie zur Prostitution gezwungen wird. Wurde die Mutter des Babys Opfer ihrer brutalen Freier?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
