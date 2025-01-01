Lenßen & Partner
Folge 29: Über Nacht arm
22 Min.Ab 12
Der Sohn eines langjährigen Mandanten bittet Ingo Lenßen um Hilfe. Sein Vater ist eben erst aus dem Koma erwacht und weiß deshalb noch nicht, dass seine Baufirma und damit sein Lebenswerk ruiniert ist. Nun befürchtet die Familie, dass der Vater einen tödlichen Schock erleidet, wenn er die Wahrheit erfährt ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
