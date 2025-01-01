Ingo Lenßens dunkles GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 35: Ingo Lenßens dunkles Geheimnis
22 Min.Ab 12
Ingo Lenßen wird des Betrugs beschuldigt: Jemand behauptet vor der Anwaltskammer, das Examen für ihn geschrieben zu haben. Für die Ermittler ist klar: Die berufliche Zukunft des Anwalts soll böswillig zerstört werden. Auf der Suche nach entlastenden Beweisen stoßen sie auf das Foto einer Frau: Der Anwalt erkennt darauf seine Jugendliebe wieder, die vor 30 Jahren spurlos verschwunden ist.
Lenßen & Partner
