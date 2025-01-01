Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Verliebt, verlobt, verraten

SAT.1Staffel 7Folge 36
Verliebt, verlobt, verraten

Verliebt, verlobt, verratenJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 36: Verliebt, verlobt, verraten

22 Min.Ab 12

Ein Mandant glaubt, dass seine Verlobte ein dunkles Geheimnis aus ihrer Vergangenheit vor ihm verbirgt. Sandra Nitka liefert durch ihre Recherchen einen wichtigen Hinweis. Sie findet heraus, dass die angeblich verwaiste Verlobte einen Großvater hat, dessen Existenz sie bisher verschwiegen hat. Welches Familiengeheimnis will die junge Frau vor ihrem zukünftigen Ehemann verstecken?

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

