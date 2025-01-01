Das Geheimnis einer SchwangerenJetzt kostenlos streamen
Lenßen & Partner
Folge 38: Das Geheimnis einer Schwangeren
22 Min.Ab 12
Die Ermittler observieren die schwangere Schwester der Mandantin. Dabei beobachten sie, wie sie von einem Fremden erpresst wird. Scheinbar ist er der leibliche Vater ihres Kindes. Dann verschwindet die Schwangere auf mysteriöse Weise. Als die Ermittler sie finden, machen sie eine schreckliche Entdeckung. In einem abgelegenen Campingwagen hat die Schwester der Mandantin frühzeitig entbunden.
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
