Lenßen & Partner
Folge 39: Gefährliche Internetfreunde
22 Min.Ab 12
Eine verzweifelte Mutter befürchtet, dass ihr Sohn in die falschen Kreise geraten ist. Ingo Lenßen und sein Team sollen den Jungen überwachen. Die Detektive beobachten, wie sich der Junge mit einem Mann trifft, der sich als Musikproduzent ausgibt. Doch Ermittlungen ergeben, dass er ein ehemaliger Zuhälter ist ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1