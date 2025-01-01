Lenßen & Partner
Folge 43: Hilfeschrei aus der Hölle
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau bricht auf der Straße zusammen - mitten in die Arme von Christian Storm. Ihr Begleiter zieht sie aber rücksichtslos weiter. Was Christian Storm erst später bemerkt: Sie hat ihm einen Zettel mit einem Hilferuf zugesteckt! Die Spur führt zu ihrem Bruder. Der behauptet, seine Schwester sei vor Jahren entführt worden.
