Blutiger Hochzeitstag

SAT.1Staffel 7Folge 46
Folge 46: Blutiger Hochzeitstag

23 Min.Ab 12

Eine Freundin von Ingo Lenßen braucht Hilfe. Ihr Ehemann ist spurlos verschwunden. Die Mandantin hat außerdem herausgefunden, dass ihr Mann seine Familie in den Ruin geführt hat. Als die Ermittler ihn finden, beobachten sie ihn bei zwielichtigen Geschäften mit Kriminellen. Die Situation eskaliert endgültig, als er eine Bank überfällt und Geiseln nimmt.

