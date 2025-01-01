Lenßen & Partner
Folge 49: Das entstellte Topmodel
22 Min.Ab 12
Eine verzweifelte Mutter fürchtet um das Leben ihrer Tochter. Das Model wurde von einem Unbekannten mit einem Messer im Gesicht entstellt. Der erste Verdacht fällt auf die eifersüchtige Konkurrentin des Mädchens. Sie will das neue Gesicht für eine Werbekampagne werden. Alles weist daraufhin, dass sie den Überfall an ihrer Kollegin in Auftrag gegeben hat.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1