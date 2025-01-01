Lenßen & Partner
Folge 51: Geheimnis einer Hure
22 Min.Ab 12
Eine hochschwangere Mandantin hat große Angst um ihren Ehemann, der in letzter Zeit unerklärlich aggressiv ist. Lenßen & Partner beschatten den Mann und finden heraus, dass er nebenbei als Türsteher in einem Stripclub arbeitet. Dort machen die Ermittler eine schockierende Entdeckung: Offenbar zwingt der Mann seine eigene Schwester zur Prostitution.
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1