Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

24 Stunden Angst

SAT.1Staffel 7Folge 55
24 Stunden Angst

24 Stunden AngstJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 55: 24 Stunden Angst

22 Min.Ab 12

Ingo Lenßen ist bei seinen Recherchen für eine Mandantin spurlos verschwunden. Wurde er von jemandem verschleppt, der ihn daran hindern wollte, an brisante Informationen für seinen Fall zu gelangen? Als der Anwalt endlich wieder auftaucht, steht er unter Einfluss von Drogen und hat keinerlei Erinnerungen an seine Entführung ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen