Lenßen & Partner
Folge 59: Sexgeheimnisse meiner Familie
23 Min.Ab 12
Der Mandant glaubt, dass einer seiner Brüder heimlich seinen Anteil des Familienunternehmens verkaufen will. Die Ermittlungen ergeben, dass die gesamte Familie voreinander Geheimnisse hat. Lenßen und Partner setzen alles daran, die gesamte Wahrheit aufzudecken. Können sie eine Familientragödie und den Verkauf des Unternehmens verhindern?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1