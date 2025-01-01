Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Betrogen vom Doppelgänger

SAT.1Staffel 7Folge 67
Betrogen vom Doppelgänger

Betrogen vom DoppelgängerJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 67: Betrogen vom Doppelgänger

22 Min.Ab 12

Ein Mandant steckt in einer brenzligen Situation: Seine Ehefrau unterstellt ihm eine Affäre. Sie behauptet, ihn sogar mit seiner Geliebten gesehen zu haben. Doch der Mandant beteuert seine Unschuld. Er ist überzeugt, dass er einen Doppelgänger hat. Lenßen & Partner sind skeptisch, bis sie tatsächlich auf das Ebenbild des Mandanten stoßen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen