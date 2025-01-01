Lenßen & Partner
Folge 67: Betrogen vom Doppelgänger
22 Min.Ab 12
Ein Mandant steckt in einer brenzligen Situation: Seine Ehefrau unterstellt ihm eine Affäre. Sie behauptet, ihn sogar mit seiner Geliebten gesehen zu haben. Doch der Mandant beteuert seine Unschuld. Er ist überzeugt, dass er einen Doppelgänger hat. Lenßen & Partner sind skeptisch, bis sie tatsächlich auf das Ebenbild des Mandanten stoßen ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1