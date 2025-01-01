Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 7Folge 72
Folge 72: Blinde Liebe

22 Min.Ab 12

Eine Mandantin wird seit Tagen von einem unbekannten Mann beobachtet. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen vorbestraften Schwerverbrecher. Die Ermittler observieren den Mann und geraten in einen Hinterhalt. Sebastian Thiele wird dabei schwer verletzt. Können Lenßen & Partner den Mann stoppen, bevor der Mandantin etwas passiert?

SAT.1
