Lenßen & Partner
Folge 72: Blinde Liebe
22 Min.Ab 12
Eine Mandantin wird seit Tagen von einem unbekannten Mann beobachtet. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen vorbestraften Schwerverbrecher. Die Ermittler observieren den Mann und geraten in einen Hinterhalt. Sebastian Thiele wird dabei schwer verletzt. Können Lenßen & Partner den Mann stoppen, bevor der Mandantin etwas passiert?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1