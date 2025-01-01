Lenßen & Partner
Folge 73: Tödlicher Dopingskandal
22 Min.Ab 12
Eine aufstrebende Wettkampfschwimmerin ist verzweifelt: Die Presse schreibt, sie habe gedopt! Hat ihr Trainer seinen Schützling mit verbotenen Substanzen gepuscht? Undercover stoßen die Ermittler aber auf weitere Verdächtige ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1