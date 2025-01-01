Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 7Folge 77
22 Min.Ab 12

Lenßen & Partner sollen die neugierige Oma eines befreundeten Kommissars beaufsichtigen. Er befürchtet, dass sie mit ihrer Neugier seinen wichtigen Undercover-Einsatz sabotieren könnte. Wie erwartet lässt sich die gewiefte Dame nicht täuschen und ermittelt auf eigene Faust. Doch durch ihr kriminalistisches Interesse bringt sie sich und Ingo Lenßen in Gefahr ...

SAT.1
