Lenßen & Partner
Folge 89: Das Geheimnis meines Mannes
22 Min.Ab 12
Die verzweifelte Mandantin glaubt, dass ihrem Chatpartner aus dem Internet etwas zugestoßen ist. Der bekannte Maler meldet sich nicht mehr bei ihr. Undercover treffen die Ermittler auf die Ehefrau des Künstlers und seinen Galeristen. Sie geben an, dass der Vermisste nur zu einer kreativen Pause verreist sei. Beide scheinen aber etwas zu verheimlichen.
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1