Lenßen & Partner
Folge 92: Geopfertes Familienglück
22 Min.Ab 12
Die Mandantin glaubt, dass sie von ihrem eigenen Ehemann bestohlen wird. Die Detektive beobachten, wie er von zwei Schlägern massiv bedroht wird. Anscheinend schuldet er einer Prostituierten Geld und kann es momentan nicht zurückzahlen. Der Ehemann gibt den Männern ein teures Familienerbstück als Anzahlung. Bestiehlt er seine eigene Frau, um seine Sexsucht zu bezahlen?
