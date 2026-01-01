Lenßen & Partner
Folge 94: Traumjob Mörder
22 Min.Ab 12
Ein Mandant wird Opfer eines hinterhältigen Anschlags. Bevor er das Bewusstsein verliert, drückt er Ingo Lenßen eine mysteriöse Stellenanzeige in die Hand. Im Haus der Inserentin machen die Ermittler eine schockierende Entdeckung. Die Frau sucht nach einem Auftragskiller und wollte den Mandanten als Mitwisser beseitigen.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
