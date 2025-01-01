Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Der zweite Frühling

SAT.1Staffel 8Folge 101
Der zweite Frühling

Lenßen & Partner

Folge 101: Der zweite Frühling

23 Min.Ab 12

Die Mandantin fürchtet, dass sie um ihr Erbe gebracht wird. Die 30 Jahre jüngere Verlobte ihres Vaters soll das komplette Vermögen erben. Tatsächlich können die Ermittler beobachten, wie sich die junge Verlobte heimlich mit einem anderen Mann trifft. Und dann verschwindet der Vater der Mandantin spurlos. Ist seine blutjunge Verlobte tatsächlich eine skrupellose Betrügerin? Geht sie über Leichen, um an sein Vermögen zu kommen?

