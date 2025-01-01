Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 8Folge 106
22 Min.Ab 12

Die Mandantin ist Opfer eines Brandstifters geworden und hat einen schrecklichen Verdacht: Sie glaubt, dass ihr eigener Ehemann das Feuer gelegt hat. Doch der schweigt beharrlich zu den Vorwürfen. Erst als die Situation eskaliert, offenbart er, dass sich ein alter Freund an ihm rächen und seine Frau töten will ...

