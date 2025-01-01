Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Partynacht mit Todesfolge

SAT.1Staffel 8Folge 110
Partynacht mit Todesfolge

Lenßen & Partner

Folge 110: Partynacht mit Todesfolge

23 Min.Ab 12

Die Mandantin und ihr Geliebter haben nach einer Partynacht einen Mann überfahren. Anstatt dem Opfer zu helfen und den Notarzt zu rufen, sind sie einfach abgehauen. Jetzt möchte die Mandantin die Verantwortung für ihr Verhalten übernehmen. Doch bei der Polizei liegt keine Unfallmeldung vor und das Opfer ist auf einmal spurlos verschwunden. Stattdessen werden die Mandantin und ihr Geliebter erpresst. Bei der Geldübergabe kommt es zu einer schrecklichen Tragödie.

