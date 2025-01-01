Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Todesvirus auf Rezept

SAT.1Staffel 8Folge 115
Todesvirus auf Rezept

Todesvirus auf RezeptJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 115: Todesvirus auf Rezept

23 Min.Ab 12

Üble Nachrede: Einer Ärztin wird nachgesagt, sie sei HIV-positiv. Lenßen & Partner stoßen bei ihrer Recherche auf die Tochter der Mandantin, die seit Monaten mit ihren kriminellen Freunden auf der Strasse lebt. Hasst die eigene Tochter ihre Mutter wirklich so sehr, dass sie nicht einmal vor Rufmord zurückschreckt? Sebastian Thiele gibt sich als Streetworker aus, um so besser an das Mädchen heran zu kommen und die vermeintlichen Beweggründe für ihr Verhalten zu ergründen ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen