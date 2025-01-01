Lenßen & Partner
Folge 115: Todesvirus auf Rezept
23 Min.Ab 12
Üble Nachrede: Einer Ärztin wird nachgesagt, sie sei HIV-positiv. Lenßen & Partner stoßen bei ihrer Recherche auf die Tochter der Mandantin, die seit Monaten mit ihren kriminellen Freunden auf der Strasse lebt. Hasst die eigene Tochter ihre Mutter wirklich so sehr, dass sie nicht einmal vor Rufmord zurückschreckt? Sebastian Thiele gibt sich als Streetworker aus, um so besser an das Mädchen heran zu kommen und die vermeintlichen Beweggründe für ihr Verhalten zu ergründen ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1