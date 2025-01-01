Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Die Rache eines Toten

Die Rache eines Toten

Folge 120: Die Rache eines Toten

22 Min.Ab 12

Bei einer Polizistin wird eingebrochen. Sie glaubt, in dem Einbrecher ihren verstorbenen Partner erkannt zu haben. Hat die Polizistin Wahnvorstellungen, weil sie den Tod ihres Kollegen verschuldet hatte? Oder ist der Einbruch eine Intrige vom Bruder des Opfers, der sich so an der Polizistin rächen will? Die Ermittler versuchen, den Täter bei seinem nächsten Coup zu überführen ...

