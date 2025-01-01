Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der Mädchenfänger

SAT.1Staffel 8Folge 121
Der Mädchenfänger

Der MädchenfängerJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 121: Der Mädchenfänger

23 Min.Ab 12

Die Schwester der Mandantin ist von zu Hause ausgerissen. Tatsächlich können die Ermittler das Mädchen schnell finden. Doch warum bewacht ein brutaler Schlägertyp das Mädchen? Alle Spuren führen in ein dubioses Esoterikzentrum. Katja Hansen schleust sich dort ein. Ist das junge Mädchen in die Fänge einer gefährlichen Sekte geraten?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen