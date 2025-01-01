Lenßen & Partner
Folge 121: Der Mädchenfänger
23 Min.Ab 12
Die Schwester der Mandantin ist von zu Hause ausgerissen. Tatsächlich können die Ermittler das Mädchen schnell finden. Doch warum bewacht ein brutaler Schlägertyp das Mädchen? Alle Spuren führen in ein dubioses Esoterikzentrum. Katja Hansen schleust sich dort ein. Ist das junge Mädchen in die Fänge einer gefährlichen Sekte geraten?
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Copyrights:© SAT.1