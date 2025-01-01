Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 126
Folge 126: Ohne jede Spur

22 Min.Ab 12

Die verzweifelte Mandantin steht kurz vor ihrer Hochzeit und hat einen schrecklichen Verdacht. Sie befürchtet, dass ihr Verlobter pädophil ist. Die Ermittler gehen der Sache nach und tatsächlich scheint der Verdächtige schon seit Wochen heimlich kleinen Jungs nachzustellen. Ist der Verlobte der Mandantin wirklich ein Kinderschänder?

SAT.1
