Lenßen & Partner
Folge 127: Der Teufels-Greis
22 Min.Ab 12
Ein älterer Herr ist spurlos verschwunden. Lenßen und Partner decken bei der Suche nach ihm ein dunkles Geheimnis auf. Der Mann soll früher als Heimleiter Kinder gequält und drangsaliert haben. Als die Ermittler die Wunden der Vergangenheit aufreißen, geraten sie selbst in gefährliche Bedrängnis ...
