Lenßen & Partner
Folge 128: Spuren auf der Haut
24 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird brutal misshandelt. Sie weigert sich jedoch, mit den Ermittlern zu sprechen. Der Arbeitgeber des Mädchens glaubt, dass ihre Familie hinter den Verletzungen steckt. Die Brüder verhalten sich tatsächlich aggressiv. Ist wirklich häusliche Gewalt die Ursache?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1