Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 8Folge 129
Folge 129: Abgezockt vom Enkelkind

22 Min.Ab 12

Der Freund der Mandantin wird massiv unter Druck gesetzt. Ein brutaler Geldeintreiber sitzt ihm im Nacken. Die Mandantin weiß nicht, warum. Christian Storm ermittelt undercover. Er findet heraus, dass der Freund alte Schulden bei einem Drogendealer hat. Um diese zu begleichen, wird er dazu gezwungen, hilflose Rentner mit dem Enkeltrick auszunehmen. Können Lenßen & Partner rechtzeitig eingreifen?

SAT.1
