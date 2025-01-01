Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Staffel 8Folge 130
Folge 130: Albtraum Hartz IV

23 Min.Ab 12

Die Mandantin wird brutal niedergeschlagen. Sie verdächtigt ihren Ex-Freund. Sie hat ihn verlassen, als er im Gefängnis saß. Ab diesem Zeitpunkt hat er gedroht, sich dafür zu rächen. Der Ehemann der Mandantin will die Sache klären. Doch dann nimmt der Fall eine überraschende Wende: Er selbst rückt ins Visier der Ermittler. Was hat der Mann der Mandantin auf dem Kerbholz?

SAT.1
