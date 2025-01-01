Lenßen & Partner
Folge 130: Albtraum Hartz IV
23 Min.Ab 12
Die Mandantin wird brutal niedergeschlagen. Sie verdächtigt ihren Ex-Freund. Sie hat ihn verlassen, als er im Gefängnis saß. Ab diesem Zeitpunkt hat er gedroht, sich dafür zu rächen. Der Ehemann der Mandantin will die Sache klären. Doch dann nimmt der Fall eine überraschende Wende: Er selbst rückt ins Visier der Ermittler. Was hat der Mann der Mandantin auf dem Kerbholz?
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1