Folge 141: Fatale Fehlentscheidung
22 Min.Ab 12
Lenßen & Partner sind auf der Suche nach einer jungen Frau. Die Fährte führt zu ihrer Mitbewohnerin. Die beiden Studentinnen haben verheiratete Männer verführt, um sie danach mit einem Sexvideo zu erpressen. Vor zwei Tagen wollte die Vermisste eines ihrer Opfer erneut unter Druck setzen. Ist die leichtsinnige Studentin in die Fänge eines skrupellosen Sexmonsters geraten?
