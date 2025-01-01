Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 8Folge 22
Folge 22: Das verwanzte Kinderzimmer

22 Min.

Als die Mandantin eine versteckte Kamera im Zimmer ihrer Tochter entdeckt, glaubt sie, dass ein perverser Spanner dahintersteckt. Der Verdacht fällt auf die Schreinerei, deren Mitarbeiter Zutritt zu ihrem Haus haben. Und tatsächlich beschäftigt der Schreinermeister einen ehemaligen Sexualstraftäter...

