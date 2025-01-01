Lenßen & Partner
Folge 23: Der Liebeschirurg
23 Min.Ab 12
Der Mandant vermutet, dass ihn seine Lebensgefährtin betrügt. Tatsächlich können die Ermittler beobachten, wie sie auf einer Party sehr offensiv mit einem tschechischen Schönheitschirurgen flirtet. Die Detektive folgen dem Paar in ein Hotel. Der Fall scheint gelöst, doch genau in diesem Moment bringt eine neue Info eine unerwartete Wendung...
