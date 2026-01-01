Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Ein Jahr Todesangst

SAT.1Staffel 8Folge 24
Ein Jahr Todesangst

Ein Jahr TodesangstJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 24: Ein Jahr Todesangst

22 Min.Ab 12

Ein Mann leidet an Wahnvorstellungen, angeblich erhält er seit längerer Zeit anonyme Morddrohungen. Dann kommt ein schreckliches Verbrechen ans Licht: Er hat vor einem Jahr eine Frau bei einem Autounfall getötet und Fahrerflucht begangen. Aber die Ermittler finden heraus, dass das Unfallopfer noch lebt ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen