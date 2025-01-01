Lenßen & Partner
Folge 28: Der Rastplatz-Mörder
22 Min.
Der Mandant wird verdächtigt, eine Studentin erwürgt zu haben und taucht unter. Er beteuert seine Unschuld, doch neue Indizien belasten ihn schwer. Hatte er noch kurz vor ihrem Tod Sex mit dem Opfer? Als die Polizei den Mandanten festnehmen will, rastet er aus.
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
