SAT.1Staffel 8Folge 33
22 Min.

Ein Ex-Häftling will sich an Christian Storm rächen und ihn ermorden. Ingo Lenßen bittet seinen Ermittler ein paar Tage unterzutauchen, während seine Kollegin den Verdächtigen Tag und Nacht observiert. Doch dann trickst der Killer die Ermittlerin aus und beginnt seine Jagd auf Christian Storm. Findet er sein Opfer, bevor Sandra Nitka ihren Kollegen warnen kann?

SAT.1
