Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Mobbing in der Schule

SAT.1Staffel 8Folge 36
Mobbing in der Schule

Mobbing in der SchuleJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 36: Mobbing in der Schule

22 Min.Ab 12

Die Mandantin ist völlig am Ende: Sie wird seit mehreren Wochen von ihren Schülern gezielt tyrannisiert. Mit gut geplanten Aktionen bringen sie die Lehrerin an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. Sebastian Thiele gibt sich als Sportlehrer aus, um den wahren Grund der Mobbing-Aktionen herauszufinden und wird selbst Opfer der Schüler.

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen