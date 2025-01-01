Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

SAT.1Staffel 8Folge 37
22 Min.

Als die Mandantin bei ihrem Freund eine Waffe findet, hat sie Angst, dass er wieder gewalttätig ist, denn er saß bereits wegen Totschlags im Gefängnis. Tatsächlich verkehrt ihr Freund wieder in kriminellen Kreisen. Als die Ermittler ihn zur Rede stellen wollen, dreht er durch und nimmt Sandra Nitka als Geisel ...

SAT.1
