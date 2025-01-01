Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Entführt vor laufender Kamera

SAT.1Staffel 8Folge 41
Entführt vor laufender Kamera

Entführt vor laufender Kamera

Lenßen & Partner

Folge 41: Entführt vor laufender Kamera

22 Min.Ab 12

Als die Tochter der Mandantin verschwindet, finden die Ermittler heraus, dass das Mädchen nach ihrem leiblichen Vater recherchiert hat. Der Mann ist kriminell und mehrfach vorbestraft. Ist sie in den Fängen ihres gewalttätigen Vaters? Als die Ermittler ihn zur Rede stellen wollen, machen sie eine schreckliche Entdeckung ...

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

