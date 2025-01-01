Lenßen & Partner
Folge 43: Labor des Schreckens
22 Min.
Eine Mandantin macht sich Sorgen um ihren Ehemann: Der Chemielehrer wird von seinen Schülern misshandelt und massiv unter Druck gesetzt. Während der Observation folgen die Ermittler dem Lehrer in ein geheimes Chemielabor - plötzlich tauchen zwei Schläger auf. In welche kriminellen Machenschaften der Lehrer verstrickt?
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
