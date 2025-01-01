Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Labor des Schreckens

SAT.1Staffel 8Folge 43
Labor des Schreckens

Labor des SchreckensJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 43: Labor des Schreckens

22 Min.

Eine Mandantin macht sich Sorgen um ihren Ehemann: Der Chemielehrer wird von seinen Schülern misshandelt und massiv unter Druck gesetzt. Während der Observation folgen die Ermittler dem Lehrer in ein geheimes Chemielabor - plötzlich tauchen zwei Schläger auf. In welche kriminellen Machenschaften der Lehrer verstrickt?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen