Lenßen & Partner
Folge 47: Auf der Flucht
23 Min.
Ein Student wird beschuldigt, eine Frau vergewaltigt zu haben - Lenßen und sein Team sollen seine Unschuld beweisen. Eine erste Spur lenkt den Verdacht auf einen Professor der Uni. Genaueren Aufschluss über den wahren Täter könnte zudem der Anrufbeantworter des Opfers geben...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1