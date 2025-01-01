Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Auf der Flucht

SAT.1Staffel 8Folge 47
Auf der Flucht

Lenßen & Partner

Folge 47: Auf der Flucht

23 Min.

Ein Student wird beschuldigt, eine Frau vergewaltigt zu haben - Lenßen und sein Team sollen seine Unschuld beweisen. Eine erste Spur lenkt den Verdacht auf einen Professor der Uni. Genaueren Aufschluss über den wahren Täter könnte zudem der Anrufbeantworter des Opfers geben...

