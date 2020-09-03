Lenßen & Partner
Folge 52: Ehefrau auf Abwegen
22 Min.Folge vom 03.09.2020
Die Polizei fahndet nach der Frau des Mandanten, aber man verschweigt ihm, was gegen sie vorliegt. Lenßen und sein Team erhalten den Auftrag, nach der Ehefrau zu suchen, ohne die Polizei zu informieren. Eine Spur führt in ein schäbiges Stundenhotel - als die Ermittler die Frau zur Rede stellen wollen, dreht sie durch und schießt ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: SAT.1