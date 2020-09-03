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Ehefrau auf Abwegen

SAT.1Staffel 8Folge 52vom 03.09.2020
Ehefrau auf Abwegen

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Folge 52: Ehefrau auf Abwegen

22 Min.Folge vom 03.09.2020

Die Polizei fahndet nach der Frau des Mandanten, aber man verschweigt ihm, was gegen sie vorliegt. Lenßen und sein Team erhalten den Auftrag, nach der Ehefrau zu suchen, ohne die Polizei zu informieren. Eine Spur führt in ein schäbiges Stundenhotel - als die Ermittler die Frau zur Rede stellen wollen, dreht sie durch und schießt ...

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