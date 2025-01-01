Lenßen & Partner
Folge 57: Rache um jeden Preis
23 Min.
Eine junge Türkin wird terrorisiert: Ein Unbekannter hinterlässt in ihrer Wohnung eine Morddrohung. Alle Spuren führen zu ihrem Ex-Freund, aber auch ihre Familie hat ein Motiv - sie wurde traditionell erzogen. Schließlich wird die Türkin erschossen ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1