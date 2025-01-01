Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Hilfeschrei eines Kindes

SAT.1Staffel 8Folge 60
Hilfeschrei eines Kindes

Hilfeschrei eines KindesJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 60: Hilfeschrei eines Kindes

22 Min.

Die todkranke Adoptivtochter der Mandanten braucht dringend eine Spenderniere. Um zu überleben, ist das kleine Mädchen auf das Organ eines nahen Verwandten angewiesen. Lenßen und Partner finden die leiblichen Eltern, doch sie verlangen 30.000 Euro für ein Spenderorgan! Ist die Habgier der Eltern so groß, dass das kleine Mädchen qualvoll sterben muss?

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen