Lenßen & Partner
Folge 71: Guter Bulle, böser Bulle
23 Min.Ab 12
Ein toter Polizist war vermutlich in kriminelle Machenschaften verwickelt - die trauernde Tochter will Klarheit. Christian Storm ermittelt undercover auf der Dienststelle des Verstorbenen. Doch die Kollegen blocken seine Fragen ab: Was haben sie zu verheimlichen?
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1