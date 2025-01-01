Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Guter Bulle, böser Bulle

SAT.1Staffel 8Folge 71
Guter Bulle, böser Bulle

Lenßen & Partner

Folge 71: Guter Bulle, böser Bulle

23 Min.Ab 12

Ein toter Polizist war vermutlich in kriminelle Machenschaften verwickelt - die trauernde Tochter will Klarheit. Christian Storm ermittelt undercover auf der Dienststelle des Verstorbenen. Doch die Kollegen blocken seine Fragen ab: Was haben sie zu verheimlichen?

