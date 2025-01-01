Lenßen & Partner
Folge 73: Lieber tot als dick
23 Min.
Die Tochter einer Mandantin ist total abgemagert und verhält sich äußerst auffällig. Ihre Mutter befürchtet, dass sie Drogen nimmt. Die Ermittler finden heraus, dass das Mädchen illegale Schlankheitspillen schluckt ...
