Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Party ohne Ende

SAT.1Staffel 8Folge 75
Party ohne Ende

Party ohne EndeJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 75: Party ohne Ende

22 Min.Ab 12

Ein Mädchen ist in einem Kellerverlies auf einem stillgelegten Fabrikgelände eingesperrt. Der Mandant findet auf seinem Handy einen Hilferuf per Video von ihr. Die Ermittler sind fieberhaft auf der Suche nach der Vermissten, aber das Gelände ist riesig. In Verdacht gerät zunächst der Hausmeister des Geländes, der sich als Spanner entpuppt, doch er hat ein Alibi ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen