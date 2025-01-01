Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Amoklauf eines Toten

Staffel 8Folge 77
Amoklauf eines Toten

Folge 77: Amoklauf eines Toten

22 Min.Ab 12

Die Suche nach dem verschwundenen Bruder der Mandantin endet tragisch: Der junge Mann ist tot - er wurde Opfer eines Verkehrsunfalls. Doch sie glaubt nicht an einen Unfall und vermutet, dass er umgebracht wurde. Tatsächlich sprechen alle Beweise für einen Mord. Als die Ermittler dem Verdächtigen eine Falle stellen, geraten sie selbst in Lebensgefahr ...

