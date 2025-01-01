Lenßen & Partner
Folge 80: Der Kinderfänger
22 Min.Ab 12
Die Mandantin wurde von ihrem Sohn bestohlen. Sie hat Angst, dass er den Tod seines Vaters nicht verkraftet hat und das Geld für Drogen braucht. Die Ermittler observieren den Jungen, der tatsächlich in zwielichtigen Kreisen verkehrt. Er scheint von einem brutalen Drücker erpresst zu werden ...
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
12
